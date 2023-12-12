Госпитализированный Пригожин раскрыл процент поражения легких

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что его легкие поражены на 10 процентов из-за пневмонии. Его слова передает mk.ru.

«Процент поражения небольшой, так что меня на днях уже отпустят домой. Хорошо, что я попал в больницу. Здесь уже отработаны протоколы лечения подобных заболеваний», — отметил бизнесмен.

Пригожин добавил, что в больнице ему прописали антибиотики, делают капельницы и уколы.

«Сейчас такая болезнь: вирусная пневмония на бактериальную накладывается. И еще я в очередной раз убеждаюсь, что наши врачи не хуже зарубежных, и я хочу выразить им благодарность. Сейчас мне уже лучше», — добавил он.

По словам продюсера, он подхватил вирус, будучи на съемках в Минске. Он назвал себя «дураком», так как не соблюдал дистанцию и не носил маску.

10 декабря его ассистент Пригожина Станислав Калинкин сообщил о внеплановой госпитализации продюсера. Калинкин также уточнил, что Пригожин «чувствует себя не очень», но у него не подтвердилось подозрение на коронавирус. Позднее продюсер признался, что его самочувствие улучшилось.

Ранее сообщалось, что Пугачеву просят выступить в Новый год перед россиянами.