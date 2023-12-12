Названа новая дата выхода продолжения «Чебурашки»

Кинокомпания «Централ Партнершип» анонсировала новую предварительную дату выхода продолжения нашумевшего фильма «Чебурашка». Об этом сообщает «Российская газета».

Создатели заявили, что выход ленты планируется в декабре 2025 года, в то время как до этого релиз намечался только на январь 2026-го. Известно, что над второй частью будет работать команда первого фильма во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко.

Картина «Чебурашка» вышла в российских кинотеатрах 1 января и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Семейная комедия, рассчитанная на зрителей старше шести лет, рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Он попадает туда из далекой апельсиновой страны.

Главные роли в фильме сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин. Самого Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Ранее «Чебурашка» вошел в топ-10 популярных на Украине фильмов.