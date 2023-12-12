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Мизулина объяснила, почему направила обращение о призыве Милохина в армию

Мизулина заявила, что блогер Милохин мог снять позитивный контент для армии

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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что блогер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии России, находясь на срочной службе в ВС РФ. Ее слова передает РИА Новости.

«Может, его бы и не призвали — кто его знает, какое у него состояние здоровья <...> И даже если б его призвали, это был бы очень хороший, позитивный контент для российской армии, как нам кажется», — отметила она.

По словам Мизулиной, ЛБИ действительно направила письмо в министерство обороны с просьбой отправить тиктокера в армию. Она удивилась тому, что Милохин испугался призыва, и отметила, что организация надеялась на сотрудничество блогера с ВС РФ.

«Ну отправили бы его куда-нибудь в Мурманск послужить, если бы он годен был <...> И то, вряд ли он оказался бы в строю — оказался бы в библиотеке или на кухне, может быть, в каком-нибудь оркестре <...> Чего бояться-то?» — подчеркнула Мизулина.

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее блогера Шпака потребовали признать иноагентом.

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