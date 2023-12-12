Эвелина Бледанс раскрыла качество настоящего мужчины

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что настоящий мужчина должен уметь забивать гвозди. Своим мнением артистка поделилась с aif.ru.

«Я помню свои уроки труда в Ялте, когда класс делился на мальчиков и девочек. Мы шили фартуки, пришивали карманчики, рюшечки. <...> А наши мальчики с педагогами-мужчинами учились забивать гвозди, выполнять мужскую работу дома... Потому что девочки должны уметь готовить, а мальчики должны уметь забить гвоздь», — отметила Бледанс.

Она добавила, что считает себя хорошей хозяйкой, поэтому ей важно, чтобы мужчина в доме также умел делать практически все самостоятельно.

В конце октября Бледанс поделилась секретом привлекательности для мужчин. По словам актрисы, она постоянно шлет избраннику свои эротические фото. Она призвала девушек не ограничивать себя и «никогда не следовать меркам приличия».

«Я только два дня назад из Благовещенска, я была там со спектаклем и посылала фотографии. И мне мой говорит, что нельзя посылать в мессенджерах. Я же не показываю какие-то страшные фото, надеюсь, в сеть фотографии не уйдут», — делилась она.

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