Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эвелина Бледанс раскрыла качество настоящего мужчины

Актриса Бледанс заявила, что настоящий мужчина должен уметь забивать гвозди

close
100%
bledans/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что настоящий мужчина должен уметь забивать гвозди. Своим мнением артистка поделилась с aif.ru.

«Я помню свои уроки труда в Ялте, когда класс делился на мальчиков и девочек. Мы шили фартуки, пришивали карманчики, рюшечки. <...> А наши мальчики с педагогами-мужчинами учились забивать гвозди, выполнять мужскую работу дома... Потому что девочки должны уметь готовить, а мальчики должны уметь забить гвоздь», — отметила Бледанс.

Она добавила, что считает себя хорошей хозяйкой, поэтому ей важно, чтобы мужчина в доме также умел делать практически все самостоятельно.

В конце октября Бледанс поделилась секретом привлекательности для мужчин. По словам актрисы, она постоянно шлет избраннику свои эротические фото. Она призвала девушек не ограничивать себя и «никогда не следовать меркам приличия».

«Я только два дня назад из Благовещенска, я была там со спектаклем и посылала фотографии. И мне мой говорит, что нельзя посылать в мессенджерах. Я же не показываю какие-то страшные фото, надеюсь, в сеть фотографии не уйдут», — делилась она.

Ранее звезда «Счастливы вместе» поделилась секретами красоты.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами