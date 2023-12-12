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«Фаворит» Пугачевой рассказал о зарубежной недвижимости певицы

Певец Сергей Савин обвинил в лукавстве критиков Аллы Пугачевой

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Самоназванный фаворит Аллы Пугачевой и певец Сергей Савин признался, что о недвижимости певицы за рубежом знали все еще до эмиграции артистки из России. Его слова передает aif.ru.

«Алла Борисовна очень любила русскую пословицу «не держи все яйца в одной корзине». Она часто ее пускала в ход в самых разных ситуациях, касающихся и денег, и работы, и взаимоотношений», — добавил исполнитель.

Савин осудил тех, кто критикует Примадонну, и подчеркнул, что «поборники правды были бы не прочь выезжать в отпуск в собственные заграничные апартаменты».

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из России в Израиль. В мае 2023 года она прилетала в столицу РФ, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. В начале ноября этого года певица снова приезжала в Россию на несколько дней.

11 ноября Пугачева обратилась к своим критикам, назвав их «завистниками и клеветниками». Она пояснила, что именно про них шла речь в ее прошлогоднем посте о «рабах и холопах», а не про народ РФ, который стал «заложником» сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова отменила концерт из-за болезни.

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