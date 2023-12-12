Бывшая участница «Голос. Дети» рассказала о конкуренции на шоу

Финалистка «Голос. Уже не дети» Мария Мирова заявила, что в детском музыкальном проекте конкуренция была сильнее. Об этом певица рассказала в интервью «7дней.ru».

«Мне кажется, что такой конкуренции, как на «Голос. Дети 2», не было, потому что мы уже взрослые. Мы артисты, но все разные, и это прекрасно. Нам нечего друг другу доказывать», — пояснила исполнительница.

Мирова добавила, что в проекте «Голос. Уже не дети» участники, напротив, друг друга поддерживали, общались и относились с большим уважением. Певица призналась, что сразу же приняла предложение об участии в проекте, так как до этого подавала заявку на взрослый «Голос». По словам Мировой, ее не взяли в шоу, потому что она халатно отнеслась к подаче самой заявки.

«Этот проект дал начало всему, что я имею сейчас, и была рада снова принять в нем участие», — отметила артистка.

21 октября певица Вероника Сыромля стала победительницей шоу «Голос. Уже не дети». Сыромля была участницей команды Егора Крида и финалисткой пятого сезона детского «Голоса». Кроме нее в финал нового шоу вышли Рагда Ханиева, Давид Саникидзе, Иван Кургалин, Мария Мирова, Олеся Казаченко, Мария Панюкова, Рената Таирова.

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