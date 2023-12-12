Пригожин рассказал о своем состоянии после сообщений о заражении пневмонией

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что после госпитализации его самочувствие улучшилось. В беседе с RT он призвал россиян при первых признаках заболевания обращаться за помощью к врачам и отказаться от самолечения.

«Однозначно уже лучше, вовремя обратился к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски», — сказал Пригожин.

Напомним, 10 декабря продюсера госпитализировали, накануне стало известно, что у него обнаружили пневмонию. Сообщалось, что подозрения на коронавирус у него не подтвердились.

Ранее дочь Пригожина прокомментировала слухи о разводе с мужем.