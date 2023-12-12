Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пригожин рассказал о своем состоянии после сообщений о заражении пневмонией

Продюсер Пригожин заявил об улучшении самочувствия после госпитализации

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что после госпитализации его самочувствие улучшилось. В беседе с RT он призвал россиян при первых признаках заболевания обращаться за помощью к врачам и отказаться от самолечения.

«Однозначно уже лучше, вовремя обратился к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски», — сказал Пригожин.

Напомним, 10 декабря продюсера госпитализировали, накануне стало известно, что у него обнаружили пневмонию. Сообщалось, что подозрения на коронавирус у него не подтвердились.

Ранее дочь Пригожина прокомментировала слухи о разводе с мужем.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами