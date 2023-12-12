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Бузова рассказала о своем четком графике

Певица Бузова заявила, что найдет окошко для бойфренда в своем плотном графике

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с News.ru, что живет по четкому графику.

Бузова объяснила, что для нее каждая минута и секунда имеют значение. Она выстроила свой график так, что успевает делать много дел, посещать мероприятия и заниматься творчеством. Однако артистка всегда может найти время для близких, когда находится в Москве.

«Когда в моей жизни появится бойфренд, поверьте, я обязательно найду для него окошечко. Так что не переживайте за меня. А сейчас я работаю. Я люблю дарить людям себя. В Новый год я работаю, в свой день рождения я работаю», — поделилась исполнительница.

В ноябре Бузова призналась, что деньги для нее ничего не значат. Артистка не стала отрицать, что обладает огромным достатком и богатством. Однако, по ее словам, для нее это не важно. Для звезды ценнее эмоции и любовь зрителей. Она объяснила, что деньги для нее являются свободой и возможностью радовать семью, друзей и поклонников.

Бузовой нравится, что благодаря своему заработку она может часто путешествовать и устраивать концерты, когда захочет. По словам телеведущей, на данный момент она вкладывается только в творчество.

Ранее Ольга Бузова заявила, что бывшие возлюбленные не могут без нее жить.

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