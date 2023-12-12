Собчак заявила о необходимости сплетен

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что плохо относится к сплетням, однако порой без них не обойтись.

Собчак уточнила, что считает неправильным сплетничать публично, но есть исключения.

«На кухне с подружкой иногда просто необходимо», — заключила журналистка.

Собчак стала наиболее известна после проекта «Дом-2», где выступала в качестве ведущей. Передачу не раз критиковали за скандальность и провокационность. Позже она ушла из шоу и занялась журналистcкой деятельностью. В январе 2019 года телеведущая запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором берет интервью у известных людей. В 2022-м звезда запустила собственный медиахолдинг Ostorozhno Media.

В ноябре Собчак заявила, что наибольшим комплиментом для нее является зависть СМИ. Она напомнила, что за 15 лет ей удалось пройти путь от ведущей «Дома-2» до главы собственного медиахолдинга. При этом Собчак назвала себя единственной девушкой в стране, которой удалось достичь такого результата.

Ранее Ксения Собчак высмеяла девушку Тимати за платье с разрезами.