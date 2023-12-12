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Анастасия Волочкова рассказала о своем новогоднем столе: «Нажраться невозможно»

Балерина Волочкова заявила, что ее новогодний стол состоит из куриных яиц

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Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что ее праздничный стол состоит из вареных куриных яиц и листьев салата.

Волочкова отметила, что иногда может позволить на праздничный стол отварную перепелку. Артистка считает, что в новогоднюю ночь не обязательно готовить так, чтобы «нажираться».

«Мне нажраться невозможно, потому что, придя в балетное училище в 9 лет, я сама себе сказала, что никогда не буду испытывать чувство голода, поэтому ваш новогодний стол, конечно, от моего отличается, у меня на нем стоит все то же, что доставляет мне радость каждый день», — поделилась танцовщица.

В декабре Волочкова заявила, что весь шоу-бизнес завидует ее шпагату. Артистка отметила, что к ее персоне всегда приковано большое количество внимания. А насмешки от коллег в ее адрес она расценивает как зависть.

В ноябре Волочкова призналась, что не может соревноваться с растяжкой экс-гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Она считает, что у жены Павла Воли «круче и грациознее» шпагат.

Ранее Бьянка ответила матом на обвинения в использовании фотошопа.

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