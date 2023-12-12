Леониду Агутину после операции прописали пожизненный прием лекарств

Композитору и исполнителю Леониду Агутину прописали пожизненный прием разжижающих кровь препаратов после операции по удалению блуждающего тромба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, артист чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе и готовится к новогодним корпоративам. Источник из окружения Агутина уточнил, что операция на сосудах ног прошла хорошо, однако теперь певцу необходимо принимать антикоагулянты, которые будут разжижать кровь и предотвращать образование новых тромбов.

О госпитализации Агутина стало известно накануне. Опасное состояние врачи обнаружили, когда музыкант приехал в больницу сделать обезболивающую блокаду перед концертом.

3 января Агутин должен выступить в Сочи, 5 января — в Дубае. Эти концерты, как и предновогодние корпоративы Агутина, оказались под угрозой отмены.

Ранее певица Маша Распутина призналась, что намерена сменить имя и фамилию. Распутина хочет вернуть в паспорте имя, данное ей при рождении. Артистку звали Аллой Агеевой.