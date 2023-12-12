Бродвейские сборы в прошлом сезоне упали

В бродвейском сезоне 2022–2023, первом полном сезоне после закрытия театров из-за пандемии, количество зрителей сократилось на 17% по сравнению с допандемийными показателями. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на исследование, опубликованное Бродвейской лигой.

Отмечается, что 2018–2019 годы стали рекордными по посещаемости и сборам на Бродвее. Но сейчас публика, вернувшаяся в открывшийся театр, стала моложе и разнообразнее.

Как было отмечено представителями отрасли, пригородные театралы, которые были ключевым сегментом аудитории, медленно возвращаются после пандемии: 14% от общего числа посещений приходилось на этот сегмент в сезоне 2022-2023 годов, что является самым низким показателем.

Представители индустрии предположили, что нежелание работать в городских офисах стало причиной того, что люди из пригорода не посещали бродвейские шоу в течение недели. Ранее на этот сегмент приходилось от 14,6 до 21,2 процента аудитории.

Пожилые люди, еще один ключевой сегмент аудитории, также не торопятся возвращаться в театр, в то время как молодые люди стали больше посещать Бродвей. В результате средний возраст бродвейского театрала составил 40,4 года, что стало самым молодым возрастом за последние 20 сезонов.

Еще одним ключевым изменением в отчете за 2022–2023 годы стал расовый состав аудитории. Двадцать девять процентов посетителей идентифицировали себя как чернокожие, коренные жители или цветные, что является самым высоким показателем за всю историю театра. Бродвейская лига предположила, что это связано с более широким охватом и большим количеством пьес, в которых главные роли играют цветные или ставят их. В частности речь идет о «Между Риверсайдом и безумием», «Урок фортепиано» и «Топдог/Андердог», «Толстая ветчина» и других.

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