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Актриса «Настоящего детектива» сыграет мать-инук в сериале о коренных народах в Арктике

Анна Ламбе сыграет главную роль в комедии, действие которой происходит в Арктике

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Вера Костамо/РИА «Новости»

Актриса «Настоящего детектива» Анна Ламбе получила главную роль в комедии об Арктике для Netflix , CBC и APTN. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Ламбе сыграет молодую мать инуков Сиаджу, а Кира Купер, семилетняя актриса из Икалуита (город на юге острова Баффинова Земля в Канаде, столица территории Нунавут,) сыграет ее дочь Бун. Главная героиня Сиаджа хочет построить для себя новое будущее, а это непросто сделать в ее маленьком арктическом городке, где каждый знает свое дело.

Сама Ламбе тоже выросла в Икалуите. Она дебютировала в кино в фильме «Гризли», а затем снялась в местной драме канала CBC «Трикстер». Ламбе также играла в других сериалах, таких как «Аляска Дейли» и четвертом сезоне «Настоящего детектива» HBO, дебют которого запланирован на зиму 2024 года.

Комедия, действие которой происходит в Арктике, создана и написана Стейси Аглок Макдональд и Алетией Арнакук-Барил, а исполнительным продюсером является Миранда де Пенсье. Режиссером стала Аня Адамс. Она наиболее известна по таким сериалам, как «Джинни и Джорджия», «Желтые жакеты» и «Черные». Среди ее недавних работ — сериалы «Рев» на Apple TV+ и «Их собственная лига» на Amazon, а ее дебютный художественный фильм «Пакт о выпускном » был номинирован на премию «Эмми» за выдающийся специальный художественный фильм.

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