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Виктория Боня ответила, мстила ли изменникам

Телеведущая Виктория Боня назвала месть изменникам нелюбовью к себе

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в беседе с «Пятым каналом», что никогда не мстила изменникам и бывшим партнерам.

Боня считает подобное поведение нелюбовью к себе. Артистка не видит смысла «ковыряться в чем-то, что давно прошло». Телеведущая уточнила, что легко отпускает людей. Она назвала саму себя главной ценностью в ее жизни.

«Если каждый человек будет думать так же… Не потому, что я эгоист, а потому, что таким образом ты можешь дать что-то миру. Если ты есть у себя — ты себя любишь, ценишь, тогда ты будешь дарить только любовь», — заявила блогерша.

По мнению Бони, человек неполноценен, если ему нужно кому-то мстить, за «кем-то бегать и что-то доказывать».

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались. Телеведущая и бизнесмен дружат и совместно воспитывают ребенка.

На данный момент Боня встречается с 30-летним предпринимателем Русланом Гасановым. В декабре телеведущая показала видео, на котором хвастается кольцом с бриллиантом, которое подарил ей возлюбленный. Поклонники предположили, что кольцо может быть обручальным.

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