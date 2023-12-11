Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кудрявцева пожаловалась на предложения о помощи после госпитализации: «Я злая»

Телеведущая Лера Кудрявцева послала матом обеспокоенных ее здоровьем людей

close
100%
leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в Telegram-канале на многочисленные звонки после ее госпитализации.

Кудрявцева рассказала, что после того, как СМИ распространили информацию о ее болезни, к ней на телефон стали поступать многочисленные сообщения с беспокойствами и предложениями помочь. Многие спрашивали, как она себя чувствует. Звезда призналась, что ей очень плохо и она не хочет отвечать каждому в таком состоянии.

«Как я? У меня розовые щечки, я кайфую на Мальдивах, ем ананасы и клубнику с шампанским и радуюсь, смеюсь, танцую. <…> Что вы хотите, чтобы я каждому с темпой 39°C, с дикой слабостью отвечала? Зачем этот вопрос? Чт бы что услышать? Что мне хорошо? Или это тупо бытовое любопытство?» — возмутилась телеведущая.

Кудрявцева в нецензурной форме высказала свое недовольство о звонках подобного типа. Ее также возмутило, что некоторые могут обидеться, если та их будет игнорировать. Телеведущая отметила, что раз человек так хочет ей помочь, то лучше бы прислал мандарины или цветы. В любом другом случае, по словам звезды, ему стоит пойти на мужской половой орган.

«Я злая, потому что болею. Ненавижу болеть. И велосипеда нет, к слову. Буду вас теперь здесь кошмарить. Пока валяюсь», — написала звезда.

Десятого декабря стало известно, что Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но по прилете почувствовала себя плохо.

Кудрявцева отметила, что заболела второго декабря, но не лечилась, так как думала, что все само пройдет.

Ранее Сергей Лазарев пожелал Лере Кудрявцевой скорейшего выздоровления.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами