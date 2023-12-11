Кудрявцева пожаловалась на предложения о помощи после госпитализации: «Я злая»

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в Telegram-канале на многочисленные звонки после ее госпитализации.

Кудрявцева рассказала, что после того, как СМИ распространили информацию о ее болезни, к ней на телефон стали поступать многочисленные сообщения с беспокойствами и предложениями помочь. Многие спрашивали, как она себя чувствует. Звезда призналась, что ей очень плохо и она не хочет отвечать каждому в таком состоянии.

«Как я? У меня розовые щечки, я кайфую на Мальдивах, ем ананасы и клубнику с шампанским и радуюсь, смеюсь, танцую. <…> Что вы хотите, чтобы я каждому с темпой 39°C, с дикой слабостью отвечала? Зачем этот вопрос? Чт бы что услышать? Что мне хорошо? Или это тупо бытовое любопытство?» — возмутилась телеведущая.

Кудрявцева в нецензурной форме высказала свое недовольство о звонках подобного типа. Ее также возмутило, что некоторые могут обидеться, если та их будет игнорировать. Телеведущая отметила, что раз человек так хочет ей помочь, то лучше бы прислал мандарины или цветы. В любом другом случае, по словам звезды, ему стоит пойти на мужской половой орган.

«Я злая, потому что болею. Ненавижу болеть. И велосипеда нет, к слову. Буду вас теперь здесь кошмарить. Пока валяюсь», — написала звезда.

Десятого декабря стало известно, что Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но по прилете почувствовала себя плохо.

Кудрявцева отметила, что заболела второго декабря, но не лечилась, так как думала, что все само пройдет.

Ранее Сергей Лазарев пожелал Лере Кудрявцевой скорейшего выздоровления.