Александр Серов тратит на внуков полмиллиона рублей в месяц

Певец Александр Серов признался в шоу «Звезды сошлись», что не любит дарить внукам игрушки.

Серов назвал «детским садом» подарки в виде кукол и других вещей для развлечения малышей. Артисту нравится преподносить внукам деньги. Он отметил, что ежемесячно тратит на малышей полмиллиона рублей. Дочь артиста Мишель поддержала отца, отметив, что игрушек в их доме «вагон».

«А мы уже сами разбираемся, что нам надо. Что нужнее. <…> Дети растут и нам все время что-то по сезону нужно, особенно из одежды», — рассказала дочь певца.

Серов отметил, что с первых дней рождения внуков в нем сразу проснулись «дедовские» чувства. Артист рассказал, как чуть не заплакал, когда впервые увидел детей дочери. Однако певец не смог назвать дату рождения внуков без подсказок Мишель и ведущей Леры Кудрявцевой. Музыкант объяснил, что запамятовал даты из-за перенесенного коронавируса.

«Хорошо все на ковид списать, да, Саша?» — пошутила Кудрявцева.

Серова замужем за бизнесменом Романом Жуковым с 2019 года. 28 сентября 2020 года она родила дочь Мию, а 8 февраля — сына Макара.

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