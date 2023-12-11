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«У меня аппетитная задница»: Киркоров об имплантах в своем теле

Певец Филипп Киркоров заверил, что Хайдаров не ставил ему импланты в тело

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров на подкасте Эльдара Джарахова заверил, что пластический хирург Тимур Хайдаров не вживлял ему импланты в тело.

«Никаких имплантов на мне нет, ничего нет. У меня действительно всегда была аппетитная задница, была раскаченная грудь и плечи. Просто это все заплыло жиром и, к сожалению, в 56 лет приобрело такие формы, которые я перестал любить на себе, глядя на себя в душе в зеркало», — пояснил Киркоров.

По словам певца, 5 декабря он все-таки решился на поход к пластическому хирургу и кардинальное преображение своей фигуры. Киркоров уточнил, что Хайдаров откачал ему 30 литров жира и сделал коррекцию фигуры.

В ноябре 2023 года Киркоров признался, что выступит в кабаре, где звезды танцуют обнаженными. Он объяснил, что хочет показать результаты своих многочисленных пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Хайдарова.

Ранее Киркоров рассказал, как поддерживает молодых артистов.

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