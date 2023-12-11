Огненная Ворожея покинула шоу «Аватар» после разоблачения судей

В новом выпуске шоу «Аватар» жюри угадали певицу Валерию под цифровым костюмом Огненной Ворожеи.

В номинацию на вылет попали конкурсанты в костюме Аленушки, Ворожеи и Мухи-Цокотухи. Сначала судьи решили попробовать Аленушку и назвали свою версию — Анет Сай, но прогадали. Следом членам судейской комиссии все же удалось узнать Валерию по ее голосу, который та особо и не скрывала.

В новом сезоне шоу, который стартовал 5 ноября, зрителям представили новых аватаров, среди которых Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур.

Членам жюри в лице Сергея Лазарева, Иды Галич, Тимура Батрутдинова, Марка Тишмана, а также Ирины Понаровской предстоит угадать, кто скрывается за масками героев. Первой шоу покинула Золушка, под маской которой скрывалась юмористка Надежда Ангарская. На данный момент проект также покинули Трубадур (Алексей Глызин), Артемон (Митя Фомин), Железный Дровосек (Роман Костомаров).

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