Анна Седокова рассказала, как ей писали враги Меладзе

Певица Анна Седокова в интервью Лауре Джугелии вспомнила, как после ухода из «ВИА Гры» журналисты донимали ее расспросами про Константина Меладзе.

«Мне столько раз приходили предложения, когда были все эти скандалы с Костей. Приходили запросы от всех в мире журналистов, людей, желающих его утопить. Я всегда воздерживалась, потому что это дело других людей», — вспомнила Седокова.

При этом артистка рассказала, что бывший продюсер не стал противиться, когда она попросила его разрешения исполнять один из хитов «ВИА Гры» «Не оставляй меня любимый». Седокова написала письмо на старую почту Меладзе и спустя некоторое время получила утвердительный ответ. По словам исполнительницы, такое движение навстречу бывшему продюсеру помогло ей закрыть гештальт и избавится от обиды на Меладзе.

«Это было то движение, которое меня освободило от всех плохих чувств. Сейчас я не испытываю ничего, кроме благодарности», — уточнила певица.

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