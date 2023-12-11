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Мультфильм Миядзаки впервые стал лидером кинопроката США

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» возглавил прокат в США

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Studio Ghibli

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» возглавил кинопрокат в США и Канаде, собрав $12,8 миллионов за минувший уикенд. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным СМИ, японскому мультипликатору впервые удалось занять первую строчку рейтинга на рынке в США по кассовым сборам. Анимационный фильм «Мальчик и птица» вышел в России 7 декабря. В основу сценария картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии.

Недавно сообщалось, что Миядзаки начал работать над новым проектом. «Мальчик и птица» должен был стать последним фильмом мультипликатора, а после Миядзаки планировал на пенсию. Однако недавно вице-президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиоки признался, что Миядзаки передумал уходить на заслуженный отдых. У создателя «Унесенной призраками» появилось много новых идей, с которыми он приходит к студии.

Ранее Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана».

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