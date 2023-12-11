Ольга Бузова раскритиковала «Слово пацана» за неверные установки для подростков

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковала сериал «Слово пацана» за пропаганду криминального поведения.

«То, что все подражают, используют этот сленг, меня немножко пугает, если честно. Своим бы детям я запретила смотреть однозначно! Хочется, чтобы показывали, что так, как делают герои, нельзя! Это путь в никуда! Пока я этого не вижу», — возмутилась Бузова.

По словам телеведущей, взрослые могут понять, что криминал внутри членов банды сериала не приведет героев ни к чему хорошему. Однако, считает Бузова, подростки могут не понять эту мысль и начать подражать персонажам сериала. К тому же, добавила певица, сериал закладывает не совсем верные установки. Например, Бузова считает, что принцип «пацаны не извиняются» — неверный, потому что мужчина должен уметь признавать свою неправоту.

«Сначала пришел этот парень, Адидас (Иван Янковский), и я подумала: «Наконец-то хороший герой!» Он говорит, что ногами нельзя бить, и они все равно бьют ногами… Просто пропаганда ничтожных поступков!» — высказалась Бузова.

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