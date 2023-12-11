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Дочь Пересильд рассказала о реакции матери на сцену изнасилования в «Слове пацана»

Актриса Анка Пересильд: мать рыдала над сценой изнасилования в «Слове пацана»

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»/Пресс-служба Централ Партнершип

Актриса Анка Пересильд, которая исполнила роль Айгуль в сериале «Слово пацана», призналась, что ее мама Юлия Пересильд плакала над сценой с изнасилованием героини ее дочери. Об этом юная артистка рассказывала в прямом эфире Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пятую серию я смотрела с мамой. И в первый раз видела, как она плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела. Я, честно говоря, даже испугалась, тоже сильно плакала. Очень страшная серия, тяжелая… От нее остается осадочек внутри», — рассказала Анка Пересильд.

Она призналась, что они с мамой вместе плакали над пятой серией, так как нашли ее эмоционально тяжелой. При этом Пересильд-младшая отметила, что ей было комфортно целоваться с Рузилем Минекаевым на съемках, потому что он относился к ней как к сестре и всячески поддерживал, несмотря на волнение 14-летней актрисы.

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