Дайнеко рассказала, как познакомила дочь со своим возлюбленным

Певица Виктория Дайнеко призналась, что первое знакомство дочери Лидии с ее новым возлюбленным прошло легко, так как девочка сама по себе общительная. Слова исполнительницы передает «Пятый канал».

«Она не из тех, кто не подпускает к себе, не общается. Она очень открытая, доброжелательная, позитивная и сразу ему сказала: «А ты мой второй папа?» Он ответил: «Папа у тебя может быть один, я с тобой буду дружить», — заявила Дайнеко.

Певица добавила, что старается уделять как можно больше времени своей дочери и даже помогать Лидии с уроками, несмотря на свою загруженность. При этом, отмечает артистка, девочка растет самостоятельной.

Виктория Дайнеко растит дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

В октябре Дайнеко рассказала, что отчитывает своего экс-супруга, так как он недостаточно внимания уделяет их дочери. По словам певицы, бывший муж оправдывается то работой, то невозможностью приехать из-за жизни за городом.

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