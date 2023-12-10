Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дайнеко рассказала, как познакомила дочь со своим возлюбленным

Певица Виктория Дайнеко назвала свою дочь легким и открытым человеком

close
100%
victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко призналась, что первое знакомство дочери Лидии с ее новым возлюбленным прошло легко, так как девочка сама по себе общительная. Слова исполнительницы передает «Пятый канал».

«Она не из тех, кто не подпускает к себе, не общается. Она очень открытая, доброжелательная, позитивная и сразу ему сказала: «А ты мой второй папа?» Он ответил: «Папа у тебя может быть один, я с тобой буду дружить», — заявила Дайнеко.

Певица добавила, что старается уделять как можно больше времени своей дочери и даже помогать Лидии с уроками, несмотря на свою загруженность. При этом, отмечает артистка, девочка растет самостоятельной.

Виктория Дайнеко растит дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

В октябре Дайнеко рассказала, что отчитывает своего экс-супруга, так как он недостаточно внимания уделяет их дочери. По словам певицы, бывший муж оправдывается то работой, то невозможностью приехать из-за жизни за городом.

Ранее Анна Седокова заявила, что потеряла всех подруг из-за брака с Янисом Тиммой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами