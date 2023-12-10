Стали известны подробности состояния госпитализированной Кудрявцевой

Директор телеведущей Леры Кудрявцевой заявил Telegram-каналу Shot, что певица заболела еще на «Песне года», которая проходила 2 декабря в Москве.

Издание подчеркивает, что на этом мероприятии артистка простудилась, и с тех пор она недомогала. Сейчас телеведущая чувствует себя хорошо, температуры нет. Кудрявцева находится под наблюдением врачей.

Недавно сообщалось, что Лера Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но по прилете почувствовала себя плохо. Мероприятие пройдет 10 декабря.

Близкая подруга Кудрявцевой, правозащитник Екатерина Гордон отметила, что шоу придется провести без Кудрявцевой, так как на снимках у нее воспаление легких. Сама Кудрявцева тоже вышла на связь из больничной палаты: она показала катетер и попросила прощения, что не сможет выступить перед минчанами.

До этого стало известно о госпитализации певца Леонида Агутина. 3 января Агутин должен выступить в Сочи, 5 января — в Дубае. Эти концерты, как и предновогодние корпоративы Агутина, оказались под угрозой отмены. Агутин рассказал, что ему сделали операцию из-за блуждающего тромба.

Ранее сообщалось, что Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России.