Рэпера 2 Chainz госпитализировали после ДТП с Tesla

Американский рэпер 2 Chainz (настоящее имя Таухид Эппс) был госпитализирован после ДТП с врезавшейся в его автомобиль машиной Tesla. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел 4 декабря в Майами, когда музыкант направлялся домой из стрип-клуба. По данным издания, водитель Tesla, который мог быть пьян, врезался в машину рэпера сзади.

46-летний 2 Chainz получил травму шеи и несколько других травм, он остается в больнице в стабильном состоянии.

Накануне сообщалось, что звезде «Мстителей» Джереми Реннеру приходится ходить с электронными приборами на левой ноге через год после ДТП со снегоуборочной машиной.

Актера заметили в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, электронный девайс был надет поверх брюк. Известно, что Реннеру приходится носить два устройства — компрессионное для регуляции кровотока и устройство, уменьшающее боль и отечность.

Ранее режиссер Никита Михалков вступился за «Слово пацана».