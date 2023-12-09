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Алексей Учитель рассказал о реакции на съемки дочери от Пересильд в «Слове пацана»

Режиссер Учитель признался, что был против участия дочери Анки в «Слове пацана»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Режиссер Алексей Учитель в разговоре с ТАСС признался, что изначально выступил против съемок своей дочери Анки Пересильд в сериале «Слово пацана».

«У меня были еще поводы волноваться, поскольку дочь там снимается. Я сначала был даже против, потому что, зная немножко Аню, знал, что она к этому отнесется очень серьезно и пропустит все через себя. Все-таки эти все моменты, которые есть у ее героини, тяжелые, и в этом смысле были сомнения, но она молодец, справилась», — заявил Учитель.

При этом он подчеркнул, что во время самих съемок поддерживал стремление дочери. Режиссер отметил, что изначально был уверен в том, что сериал вызовет много споров из-за тематики, которой он посвящен. Однако, по мнению Учителя, россиянам наоборот нужно смотреть подобные шоу, чтобы у них отпало желание заниматься криминалом.

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