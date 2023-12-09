Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана»

Роскомнадзор не нашел в сериале «Слово пацана» нарушений законодательства

close
100%
START

Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на предмет возможных нарушений законодательства. Об этом сообщает «ФедералПресс».

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей)», — объяснила она.

В рамках анализа первых пяти серий проекта, добавила она, нарушений требований действующего российского законодательства РКН не нашел.

Накануне актер Иван Янковский, который сыграл Вову Адидаса в сериале «Слово пацана», предостерег своих фанатов от мошенников, которые распускают слухи о кастинге во второй сезон проекта.

Артист заверил, что сейчас нигде не проходит подобных мероприятий и призвал поклонников не верить людям, которые уверяют, что причастны к отбору для участия в сериале.

Ранее Алексей Учитель рассказал о реакции на съемки дочери от Пересильд в «Слове пацана».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами