Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на предмет возможных нарушений законодательства. Об этом сообщает «ФедералПресс».

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей)», — объяснила она.

В рамках анализа первых пяти серий проекта, добавила она, нарушений требований действующего российского законодательства РКН не нашел.

Накануне актер Иван Янковский, который сыграл Вову Адидаса в сериале «Слово пацана», предостерег своих фанатов от мошенников, которые распускают слухи о кастинге во второй сезон проекта.

Артист заверил, что сейчас нигде не проходит подобных мероприятий и призвал поклонников не верить людям, которые уверяют, что причастны к отбору для участия в сериале.

Ранее Алексей Учитель рассказал о реакции на съемки дочери от Пересильд в «Слове пацана».