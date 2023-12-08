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Виктория Дайнеко описала свой самый противный корпоратив: «Было очень неприятно»

Певица Дайнеко призналась, что не любит общаться с заказчиками после концерта

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Виктория Дайнеко в разговоре с news.ru вспомнила о своем самом неприятном корпоративе.

«В сауне, слава Богу, ни разу не пела. Но однажды пела в одном доме. Там был стол, за которым сидели двое мужчин и много девушек, их сопровождавших. Я пела там, и мне это было очень неприятно. Не понравилось. Спела и быстро уехала», — рассказала Дайнеко.

При этом исполнительница выразила мнение, что многие люди заказывают себе артистов на мероприятия, чтобы потом посидеть со звездами за одним столом и похвастаться перед друзьями. Исполнительница призналась, что не может назвать себя общительным человеком. В связи с этим Дайнеко предположила, что именно поэтому ее и не очень любят заказчики.

«Я не из тех, которые после выступления придут, выпьют, скажут: «Все окей», — резюмировала исполнительница.

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