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Новый муж вдовы Пьера Нарцисса старше ее на 23 года

Вдова Пьера Нарцисса Валерия вышла замуж за композитора Евгения Шахрая

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evgenyi_shahrai/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за композитора Евгения Шахрая, который старше женщины на 23 года. Об этом сообщает «СтарХит».

«Честно говоря, для меня это событие было неожиданным. Очень жаль, что она не пригласила меня на свадьбу, но мы ведь с ней уже не сотрудничаем. Наши пути, к сожалению, разошлись. Шахрай — классный мужик, отличный артист. Рад, что Валерия нашла свое счастье», — прокомментировал новость продюсер Сергей Дворцов.

«СтарХит» добавляет, что торжество прошло 7 декабря. Супругов связывает также работа над совместными музыкальными проектами.

Валерия Калачева и Пьер Нарцисс познакомились в 2004 году, а в 2009 году поженились. За год до свадьбы у них родилась дочь Каролина-Кристель. В 2017 году Валерия выступила на телевидении, обвинив Пьера Нарцисса в домашнем насилии и изменах. Она подала на развод с артистом. Однако, несмотря на конфликты в прошлом, им удалось сохранить дружеские отношения ради дочери.

О том, как Калачева познакомилась с Шахраем, не сообщается. Также неизвестно, как давно пара вместе.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что бывшие возлюбленные не могут без нее жить.

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