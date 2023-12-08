Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Люся Чеботина раскритиковала Даву за фото без одежды

Певица Люся Чеботина назвала Даву нарциссом

close
100%
РИА Новости

Певица Люся Чеботина раскритиковала блогера Давида Манукяна за снимки с обнаженным торсом. Об этом сообщает News.ru.

Чеботина призналась, что никогда не стала бы встречаться с парнем, который публикует фотографии без одежды в социальных сетях. Артистка считает сомнительным снимок Давы, на котором он стоит обнаженный с розой в руках. По ее мнению, такие фото означают, что парень — нарцисс.

Корреспондент издания также показал снимок возлюбленного Клавы Коки Александра Поверина, где он тоже предстал без рубашки.

«Тоже нарцисс. Да, нарцисс. Клава, заканчивай», — заявила артистка.

В декабре Чеботина призналась, что ее смущает роман Клавы Коки и Александра Поверина. Она назвала катастрофой любовь между коллегой и ее партнером. Артистка отметила, что, возможно, ошибается. Она не отрицает, что этот роман может «принести пользу», однако пока не видит продвижения в эту сторону.

Чеботина также не ответила, хочет ли она иметь рядом мужское плечо. Певица предложила перенаправить вопрос Клаве Коке.

Ранее Чеботина заподозрила, что Дава и Бузова сошлись.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами