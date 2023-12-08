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Стало известно о налоговых долгах Петросяна

«Светский хроник»: комик Петросян задолжал налоговой службе 677 тысяч рублей

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@petrosyanevgeny/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Юморист Евгений Петросян задолжал налоговой службе. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным издания, единый налоговый платеж Петросяна составил 677 669 рублей и 44 копейки. Сумма до сих пор не оплачена.

В августе сообщалось, что жена Петросяна Татьяна Брухунова носит сумку от Louis Vuitton за 221 тысячу рублей. Супруга юмориста обладает большой коллекцией одежды как от зарубежных, так и отечественных дизайнеров.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Супруги скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с малышом. На тот момент мальчику было шесть месяцев. Его назвали в честь отца Петросяна.

Брухунова рассказывала, что растить ребенка им помогают няни, к советам которых она и Петросян всегда прислушиваются, а споров по поводу воспитания сына у супругов не возникает.

В феврале 2023 года Брухунова опровергла слухи о второй беременности и возмутилась СМИ, которые распространяют ложную информацию. Жена юмориста заявила, что стоит пожалеть тех, кто пишет подобные статьи, так как у них «расстройство личности».

Ранее стало известно о задолженностях Владимира Винокура.

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