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Охлобыстин вспомнил, как Пугачева мешала SHAMAN

Актер Охлобыстин заявил, что Пугачева выгнала SHAMAN с шоу «Фактор А»

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Пресс-служба ТНТ

Актер Иван Охлобыстин заявил в беседе с aif.ru, что артистка Алла Пугачева в свое время помешала певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) в становлении.

По словам Охлобыстина, именно Пугачева выгнала SHAMAN с музыкального проекта «Фактор А» в 2013 году. Артист отметил, что ему очень нравится творчество Дронова. Более того, актер помнит певца до его пика популярности.

«Я считаю, что в момент, когда он появился, нам Господь его дал, потому что мы находились в абсолютном вакууме», — отметил артист.

11 ноября Пугачева, уехавшая из России после начала СВО на Украине, обратилась к своим критикам, назвав их «завистниками и клеветниками». Она пояснила, что именно про них шла речь в ее прошлогоднем посте о «рабах и холопах», а не про народ РФ, который стал «заложником» сложившейся ситуации.

В своей публикации исполнительница также упомянула SHAMAN, с которым встречалась на конкурсе «Фактор А». Дронов назвал Пугачеву своей поклонницей после того, как она упомянула его в соцсетях.

Ранее участник «Фабрики звезд» рассказал, что не получил обещанного ему приза.

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