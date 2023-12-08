Люся Чеботина раскритиковала новый роман Клавы Коки: «Смущает выбор»

Певица Люся Чеботина раскритиковала новый роман коллеги Клавы Коки. Об этом сообщает Super.
Чеботина призналась, что ее смущает выбор Коки. Она назвала катастрофой любовь между певицей и ее партнером Александром Повериным. Артистка отметила, что возможно ошибается. Она не отрицает, что этот роман может «принести пользу», однако пока же видит продвижения в эту сторону.
«Меня смущает выбор Клавы, да. Я просто, видимо, уже очень хорошо сканирую людей», — заключила исполнительница.
Чеботина также не ответила, хочет ли она иметь рядом мужское плечо. Певица предложила перенаправить вопрос Клаве Коке.
Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается почти шесть месяцев.
Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».
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