Люся Чеботина раскритиковала новый роман Клавы Коки: «Смущает выбор»

Певица Люся Чеботина раскритиковала новый роман коллеги Клавы Коки. Об этом сообщает Super.

Чеботина призналась, что ее смущает выбор Коки. Она назвала катастрофой любовь между певицей и ее партнером Александром Повериным. Артистка отметила, что возможно ошибается. Она не отрицает, что этот роман может «принести пользу», однако пока же видит продвижения в эту сторону.

«Меня смущает выбор Клавы, да. Я просто, видимо, уже очень хорошо сканирую людей», — заключила исполнительница.

Чеботина также не ответила, хочет ли она иметь рядом мужское плечо. Певица предложила перенаправить вопрос Клаве Коке.

Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается почти шесть месяцев.

Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

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