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Создатель «Братьев Карамазовых» напомнил об ответственности родителей за детей

Режиссер Юрий Мороз заявил, что родители ответственны за детей в любом возрасте

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Пресс-служба компании «Атмосфера кино»

Режиссер Юрий Мороз заявил в интервью «Газете.Ru», что родители ответственны за своих детей в любом возрасте, так как именно они отчасти сформировали своим воспитанием поведение ребенка.

«Как Экзюпери писал: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Это очень индивидуальная вещь. Я бы не стал никого осуждать. Но я считаю, что мы, конечно, несем ответственность за своих детей. <...> Допустим, отношения отца с дочерью формируют ее дальнейшие отношения с будущими парнями, с мужем. Поскольку мы оказываем на детей очень сильное влияние, то, мне кажется, несем ответственность за них», — отметил постановщик.

Мороз подчеркнул, что не считает вмешательством советы родителей уже повзрослевшим детям.

«Если, допустим, у человека сохранились нормальные отношения с матерью или отцом, он приходит к ним с каким-то вопросом, — я считаю, родители могут высказывать свое мнение, оставляя дальнейшее решение за ребенком. Это уже его жизнь, поэтому ты не можешь сказать: «Нет, ты должен пойти сюда», — пояснил он.

Полное интервью с режиссером читайте здесь. В нем Мороз рассказывает о фильме «Лунатики», жене и дочерях.

Ранее Юрий Мороз рассказал, трудно ли ему снимать в кино жену и дочь.

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