Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пиотровский назвал условия возобновления зарубежных выставок

Гендиректор Эрмитажа Пиотровский: нужны новые гарантии для зарубежных выставок

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Для того чтобы экспонаты из российских музеев могли выезжать на зарубежные выставки, нужна новая система гарантий возврата ценностей, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Его цитирует ТАСС.

«Мы в свое время отработали гарантии для выставок, вывозимых за рубеж, — очень четкую схему гарантий. Когда случился февраль 2022 года, эти гарантии сработали: наши выставки все вернулись. Сейчас гарантии должны быть другие: какие — никто не знает», — сказал Пиотровский, добавив, что система будет разработана.

Сейчас, уточнил он, Эрмитаж планирует проведение выставок в дружественных странах, однако это будет возможно после снятия моратория на вывоз экспонатов и после обеспечения гарантий их возврата. В планах Эрмитажа сотрудничество с Турцией, Оманом, странами Персидского залива, Китаем.

«Все будет зависеть от общемировой обстановки. Все ждут, когда можно будет брать у нас вещи. Сейчас нужно отработать очень хорошие гарантии, под которые можно брать и вывозить вещи», — сказал Пиотровский.

В 2022 году на момент введения западных санкций в отношении России Эрмитаж принимал участие в зарубежных выставках в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме. К июню 2022 года все экспонаты — 700 предметов — вернулись в музей в соответствии с принятыми гарантиями возврата. 3 марта 2022 года Минкультуры РФ приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории страны.

В конце 2022 года Пиотровский заявлял, что рассчитывает снова проводить выставки Эрмитажа за рубежом.

Ранее Глеб Матвейчук рассказал, почему маленьким детям полезно ходить в театральную студию.

Все новости на тему:
Цивилизация
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами