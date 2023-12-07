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Бари Алибасов рассказал о жизни бывшей жены после новостей о выселении

Шоумен Бали Алибасов заявил, что Федосеева-Шукшина живет спокойно после переезда

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Продюсер Бари Алибасов в разговоре с «Пятым каналом» заверил, что его бывшая жена Лидия Федосеева-Шукшина живет спокойной жизнью после переезда.

«Конечно, все спокойно, привычно, обыденно. Как выстроилась жизнь, так она и идет. Я не вижу никаких проблем и никаких эмоциональных взрывов. Ничего такого нет», — отметил Алибасов.

Он уточнил, что общался с актрисой около недели тому назад. По словам продюсера, пенсионерке удалось выстроить общение с Ольгой Шукшиной несмотря на небольшие трения с дочерью в прошлом.

Недавно в программе НТВ «Звезды сошлись» дочь Федосеевой-Шукшиной Ольгу обвинили в том, что она «бросила» свою мать. Тогда родственница отметила, что перевезла Федосееву-Шукшину в другую квартиру, «где легче дышится». Она подчеркнула, что вместе с артисткой находится помощница Елена.

В начале июля сообщалось, что Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после госпитализации с инсультом. После того как звезда попала в больницу, у нее развилась сердечная недостаточность, однако позже состояние улучшилось и ее перевели из реанимации.

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