Виктория Дайнеко призналась, что была влюблена в Мигеля на «Фабрике звезд»

Певица Виктория Дайнеко в интервью Яне Чуриковой призналась, что была влюблена в Мигеля во время участия в шоу «Фабрика звезд».

«Я была немножечко влюблена в Мигеля, а он к Лерике ушел. Он вообще на меня даже не поглядел ни разу. Ну, в общем, у них была любовь, а у меня нет привычки вмешиваться в какие-то счастливые взаимоотношения», — пожаловалась Дайнеко.

По словам исполнительницы, переключить внимание с Мигеля ей помог совет Аксиньи Вержак, которая указала ей на хореографа Игоря Рудника, с которым у Дайнеко потом случился бурный роман. Певица вспомнила, что пыталась очаровать будущего возлюбленного своими танцевальными талантами.

«У меня же было шикарное танцевальное прошлое. И, конечно, чтобы выделиться перед парнем, который тебе нравится, надо танцевать лучше всех. Лучше, чем Мигель, безусловно, никогда бы не получилось в жизни. Но я очень старалась», — улыбнулась Дайнеко.

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