«Я принимаю данную позицию»: сестра Гуфа о решении бывшей жены лишить рэпера родительских прав

Сестра рэпера Алексея Долматова (Гуфа) Ольга отреагировала в Telegram-канале на заявления бывшей жены артиста Юлии Королевой о желании лишить его родительских прав.

Долматова призналась, что как мать принимает данную позицию Королевой, так как «безопасность детей превыше всего». Однако как сестра рэпера она хочет разрешить конфликт «максимально безболезненно» для всех.

«Я категорически против всего происходящего в нашей семье на сегодняшний день. Это как очередной дурной сон и очень хочется проснуться. Но, к сожалению, изменить что-то уже практически невозможно», — написала Долматова.

29 ноября рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене, модели и блогерши Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживала с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. Позже модель пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Она призналась, что намерена через суд лишить рэпера родительских прав.

Первая бывшая жена Долматова Айза-Лилуна Ай призналась, что тоже задумалась о лишении рэпера родительских прав.

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