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Виктория Боня спровоцировала слухи о помолвке

Блогерша Виктория Боня показала кольцо с бриллиантом от возлюбленного

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором хвастается кольцом с бриллиантом, которое подарил ей возлюбленный.

Боня подписала видео тем, что вселенная всегда говорит ей «да». Поклонники предположили, что подаренное кольцо является обручальным. Они начали поздравлять Боню с помолвкой. Сама звезда пока не подтвердила и не опровергла слухи.

«Мне уже давно снятся вещие сны, вчера ночью мне снились бриллианты, и сегодня я получаю это кольцо. В моей вселенной все работает именно так!» — заявила блогерша.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались. Телеведущая и бизнесмен дружат и совместно воспитывают ребенка.

На данный момент Боня встречается с 30-летним предпринимателем Русланом Гасановым. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai».

23 октября Боня рассказала, что Гасанов был женат при их знакомстве. Однако на тот момент они состояли исключительно в дружеских отношениях. У пары начался роман, когда бизнесмен принял решение расстаться с супругой.

Ранее Тимур Батрутдинов обратился к тарологу в попытке найти невесту.

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