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Artik&Asti и «Король и Шут» стали самыми популярными группами года

Дуэт Artik&Asti получил награду «Группа года»

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Яндекс.Музыка

Дуэт Artik&Asti получил награду «Группа года» по версии Яндекс.Музыки — новые треки коллектива прослушали наибольшее количество пользователей. Об этом «Газете.Ру» сообщили в пресс-службе организации.

«Король и Шут» удостоились звания «Феномен года» после выхода одноименного сериала, который принес коллективу вторую волну популярности. В марте 2023 года хит «КиШ» «Кукла колдуна» занял первое место в чартах Яндекса спустя 25 лет после релиза. Искрой года назвали рэпера WHITE GALLOWS, который совершил прорыв в 2023 году с новым альбомом «Oblivion».

Самыми «залайканными» исполнителями стали Кравц и Гио Пика — их совместная композиция «Там где прошла ты» лайкнули и сохранили себе в коллекцию более 1,5 миллионов пользователей. Королем Суперлонча — плейлиста самых прослушиваемых новинок за уикенд — стал Баста. А «Покорительницей Чарта» — Инстасамка, которая чаще других была в десятке чарта Яндекс Музыки и дольше всех находилась на первом месте — суммарно 93 дня за год.

Ранее Шарлот через силовиков извинился перед SHAMAN и Мизулиной.

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