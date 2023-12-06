«Отек и горящая трахея»: Долина пожаловалась на проблемы с голосом после концерта

Певица Лариса Долина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на проблемы с голосом после недавнего концерта в Москве.

«Вчера пережила один из самых тяжелых дней в моей концертной жизни. Недавно начала кашлять. Обычно моментально принимаю меры, но, видимо, немного, но опоздала... Уже была повреждена трахея, которая не давала «дышать» моим связкам. Это стало понятно в день концерта», — написала Долина.

Она отметила, что в таких случаях артисты обычно отменяют выступления, но Долина из любви к зрителям все-таки решилась выйти на сцену. Певица пригласила в качестве медицинской помощи фониатра Надежду Гвоздецкую, которая помогает многим артистам известных театров. По словам звезды, ей приходилось пользоваться услугами медика через каждые две песни. Помимо этого, Долина была вынуждена сильно сократить концертную программу.

«Две песни спою и все, больше не вытягиваю. Бегу к ней за кулисы — залить нужные лекарства на связки. И так на протяжении всего концерта, 12 раз получилось, да еще и антибиотик пришлось выпить — сильнейший отек и горящая трахея», — резюмировала Долина.

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