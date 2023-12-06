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Анджелина Джоли рассказала о работе над третьей частью «Малефисенты»

Актриса Анджелина Джоли заявила о работе Disney над «Малефисентой 3»

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Mario Anzuoni/Reuters

Актриса Анджелина Джоли в интервью Wall Street Journal заявила, что киностудия Disney работает над третьей частью «Малефисенты».

Детали сюжета будущего фильма и дату релиза голливудская звезда раскрывать не стала.

Первая и вторая части фильмов про Малефисенту вышли в 2014 и 2019 году. Картины собрали в прокате $759 и $491 миллион соответственно. Сюжет рассказывает о злодейке Малефисенте (Анджелина Джоли), из-за которой принцесса (Эль Фаннинг) стала жертвой проклятья: девушка уколола палец веретеном и заснула вечным сном.

Недавно стало известно, что фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым оказался в лидерах российского бокс-офиса в первую неделю проката, показав четвертый лучший старт среди отечественных релизов этого года. Картина стартовала с кассой 211 млн рублей. Лента вышла в широком прокате 30 ноября. По сюжету героиня Ольга Николаевна — главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять.

Ранее Шарлот через силовиков извинился перед SHAMAN и Мизулиной.

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