В Москве мошенники обманули мать актера «Интернов»

В Москве мошенники обманули мать актера сериала «Интерны» Дмитрия Файнштейна Наталью, они представились сотрудниками правоохранительных органов и обвинили 74-летнюю женщину в том, что она переводила деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, инцидент произошел 2 декабря. Женщина рассказала полицейским, что ей в Telegram позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что ее подозревают в переводе денег ВСУ, и предложил ей сотрудничать, чтобы избежать уголовного наказания. После этого ей позвонил сотрудник «Центробанка», он сказал, что мошенники еще не успели воспользоваться ее денежным средствами. Чтобы сохранить их, он предложил перевести их на «безопасный счет».

«Материальный ущерб составил 80 тыс. рублей. По заявлению проводится проверка», — рассказал источник.

Сын потерпевшей — артист Дмитрий Файнштейн. Он сыграл в сериалах «Кодекс чести», «Интерны», «Карпов», «Морозова», фильмах «Нелюбовь», «Небо измеряется милями» и не только.

4 декабря сообщалось, что актриса и скрипачка Светлана Степченко стала жертвой мошенника, который представился сотрудником ФСБ и действовал по аналогичной схеме. Степченко оформила кредит и перевела 595 тыс. рублей на указанные данные. Только затем она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась жилья и 28 млн рублей из-за мошенников.