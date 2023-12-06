Еще одна бывшая жена Гуфа думает лишить рэпера родительских прав

Блогерша Айза призналась в Telegram-канале, что думает о том, чтобы лишить своего бывшего мужа рэпера Гуфа родительских прав.

«С таким рвением к «жизни», боюсь, что Сэм ему еще должен будет. А вообще, все это уже слишком мерзко и слишком долго. И останавливаться он не собирается», - заявила женщина.

Она посетовала, что ей придется возвращаться в Москву.

29 ноября рэпер Алексей Долматов (Гуф) опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживала с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. Потом девушка пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Она призналась, что намерена через суд лишить рэпера родительских прав.

В тот же день Долматов вышел в прямой эфир в социальных сетях, где обвинил бывшую жену в том, что она изменяла ему, пока тот был в рехабе. Сама Королева опровергла это.

Позднее Гуфа избили в Таиланде — он обвинил в случившемся «любовника» своей бывшей супруги Королевой.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова сменила фамилию.