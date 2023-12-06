В «Яндекс Музыка» появятся донаты для артистов

Музыкальный сервис »Яндекс Музыка», входящий в подписку «Яндекс Плюс», планирует добавить еще одну функцию — возможность совершать донаты (денежные пожертвования) для артистов. Об этом сообщил представитель компании «Яндекс» в интервью газете «Ведомости».

Комиссия с таких пожертвований не будет удерживаться платформой.

Кроме того, «Яндекс Музыка» намерена увеличить вознаграждение музыкантам за выпуск нового контента за счет своих собственных средств. Представитель компании добавил, что в 2024 году на эти цели будет выделено 100 миллионов рублей.

Эти новые возможности направлены на предоставление артистам, особенно молодым, большего количества возможностей для выпуска новой музыки, а также на привлечение большего числа пользователей к прослушиванию музыки на сервисе. Представитель «Яндекса» отметил, что чем чаще артисты выпускают новые релизы, тем больше внимания они привлекают, что в свою очередь усиливает интерес к стриминговым сервисам.

Рынок музыкальных стримингов в России сократился на 30-50% до 5-7 миллиардов рублей в 2022 году. Основными причинами этого сокращения являются уход зарубежных стриминговых сервисов, компаний-мейджоров и платежных систем.

В России ключевыми музыкальными сервисами являются «Яндекс Музыка», «VK Музыка», »МТС Музыка» и «Звук».

«Яндекс Музыка» станет первым российским музыкальным сервисом, предлагающим артистам функцию донатов для монетизации их треков. В то же время, «VK» разрабатывает платформу «VK Donut» для авторов сообществ в социальной сети «ВКонтакте», через которую подписчики могут оказывать финансовую поддержку сообществам, а авторы могут благодарить их эксклюзивным контентом и закрытыми акциями. Платформа взимает комиссию в размере 10% от каждого денежного перевода. В 2022 году сумма вознаграждений авторов на «VK Donut» выросла на 52% до 383 миллионов рублей.

Ранее «Яндекс» уже выплачивал вознаграждения авторам контента на платформе «Яндекс Дзен». В 2021 году было выделено 2 миллиарда рублей на поддержку блогеров, а в 2022 году — 4 миллиарда рублей. Средства распределялись между авторами за взаимодействие подписчиков с контентом, привлечение новых подписчиков и другие показатели.

В декабре активисты потребовали отменить концерты Loqiemean из-за «донатов ВСУ».

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.