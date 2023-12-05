Лариса Гузеева заявила о «веке инфантилов»

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась в беседе с Hello!, что сейчас наступил «век инфантилов».

По мнению Гузеевой, некоторые 40-летние женщины ведут себя как подростки и этим «гордятся». Как отметила артистка, такие дамы наивные и часто «набивают шишки». Однако актрису не раздражают подобные люди. Более того, по заявлению Гузеевой, ей они безразличны.

«Я смотрю, иронизирую. Думаю: боже мой, как интересно, как неведомы зверушки. Ну если им нравится так жить, вечными девчонками, пусть довольствуются тем, что напрыгали», — поделилась актриса.

Гузеева также добавила, что не старается «заигрывать» с молодежью. По словам звезды, как артистка, она может пытаться говорить на их языке и подстраиваться под новые реалии, однако не намерена этого делать. Звезда объяснила, что люди «чувствуют фальшь».

«Она (фальшь) никому не нравится. И интересы их мне неинтересны. Но все, что касается творчества, — другое дело. И помогу, и денег дам, и связями буду пользоваться. И неважно, мои это дети или дети моих друзей, или друзья моих детей», — рассказала телеведущая.

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