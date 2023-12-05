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Блогера посадили в тюрьму за крушение самолета ради ролика на YouTube

Блогер Джейкоб сел в тюрьму за сокрытие улик после крушения самолета для видео

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Trevor Jacob/YouTube

Блогера Тревора Джейкоба посадили на полгода в тюрьму за намеренное крушение самолета ради эффектного ролика на YouTube. Об этом сообщает TMZ.

30-летний бывший участник Олимпийских соревнований по сноуборду признал вину в авиакатастрофе, которая произошла 24 ноября 2021 года. Ролик он опубликовал 23 декабря 2021 года с заголовком «Я разбил свой самолет».

В ролике, который все еще находится в открытом доступе, можно увидеть, что мотор самолета глохнет через 30 минут после старта, и Джейкоб открывает боковую дверь и выпрыгивает из кабины с парашютом.

В своем соглашении со следствием пилот Джейкоб признал, что «преднамеренно уничтожил» обломки самолета и неоднократно лгал официальным лицам о происшествии в попытке помешать расследованию. Он также сообщил, что «планировал катапультироваться из своего самолета во время полета и снять на видео себя, спускающегося с парашютом на землю, и свой самолет, когда он снижался и разбился».

Из-за этого блогеру грозило до 20 лет тюремного срока и потенциальный штраф в размере до $250 тыс. Однако окружной суд Лос-Анджелеса вынес более мягкий приговор из-за сделки со следствием и признания вины.

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