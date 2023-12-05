Успенская вспомнила, как отменяла концерты из-за неудачной пластики Хайдарова

Певица Любовь Успенская сообщила в беседе с vm.ru, что продолжает судиться с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Успенская отметила, что намерена выиграть дело против Хайдарова и получить все, что ей «полагается». Артистка призналась, что из-за неудачной пластики хирурга ей пришлось отменить несколько концертов.

«Реабилитация заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. У меня были такие раны, что я лечилась два месяца», — объяснила певица.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

За Хайдарова заступился певец Филипп Киркоров, который обращался за его услугами.

Ранее «русская Барби» отдала Хайдарову 4 миллиона за неудачную пластику.