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Валя Карнавал объяснила, почему похудела

Блогерша Валя Карнавал призналась, что похудела из-за недосыпа и нервов

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karna.val/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валя Карнавал призналась в Telegram-канале, что похудела.

Карнавал сообщила, что весит 46,5 килограммов. Артистка объяснила, что сбросила вес из-за стресса, недосыпа и «бесконечной работы». Блогерша планирует поправиться на январских праздниках.

«Я исчезаю?» — пошутила звезда.

На данный момент Карнавал начала активно сниматься в кино. В сентябре 2023 года стало известно, что блогерша приступила к съемкам в комедийном сериале «Экстрим».

В «Экстриме» Карнавал сыграла дочь полковника, которая приехала из Москвы в глубинку. Чтобы впечатлить гостью из столицы, местный парень устраивает девушке шоу — инсценировку в стиле разборок 90-х. Героине не понравился такой прием, поэтому она решила «отомстить» за «аттракцион».

13 октября Карнавал призналась, что расплакалась после эмоциональной сцены на съемках.

В ноябре актриса Марина Федункив заявила, что Карнавал старается отыгрывать свою роль. Она назвала звезду хваткой в актерском мастерстве. Артистка считает, что в любом виде деятельности сильно влияют врожденные задатки.

Ранее Киркоров прокомментировал новое кольцо на безымянном пальце.

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