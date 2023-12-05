Анна Asti исполнила мечту поклонницы на концерте

Певица Анна Asti на своем концерте в Екатеринбурге исполнила мечту фанатки, которая попросила ее спеть вместе с ней. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница собрала полный зал на своем выступлении и во время концерта заметила фанатку с плакатом, на котором было написано: «Аня, давай споем вместе «Дикое сердце». Певица не осталась равнодушной и спустилась в зал, чтобы исполнить с ней совместный номер. После песни обе девушки расплакались, а фанатка звезды призналась, что пишет песни и хочет стать артисткой.

Накануне Клава Кока исполнила мечту своего слабовидящего фаната, который хотел встретиться со своим кумиром и спеть с ней на сцене. Она также поинтересовалась у подписчиков, понравилось ли им первое выступление Евгения. Судя по всему, фанатам Коки понравилось их совместное исполнение, так как певица в следующей публикации отметила, что Евгению было приятно услышать положительные отзывы.

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